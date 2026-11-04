HTC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HTC veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,33 Prozent auf 23,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte HTC 23,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at