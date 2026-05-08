HTC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HTC ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HTC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,22 Prozent auf 20,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at