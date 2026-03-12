HTC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HTC präsentierte in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

HTC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 13,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,930 USD gegenüber -0,510 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat HTC im vergangenen Geschäftsjahr 93,09 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HTC 95,93 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at