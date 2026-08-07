HTC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HTC hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat HTC im vergangenen Quartal 16,7 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HTC 19,9 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at