HTC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HTC hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,26 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HTC noch ein Gewinn pro Aktie von 3,88 TWD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HTC 763,6 Millionen TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 716,4 Millionen TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at