Hua Nan Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hua Nan Financial hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,68 TWD gegenüber 0,460 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 6,99 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 90,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hua Nan Financial 71,52 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at