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24.11.2026 06:31:29
Hua Nan Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hua Nan Financial lud am 23.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,580 TWD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 58,41 Prozent auf 5,52 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,28 Milliarden TWD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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