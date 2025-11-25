Hua Nan Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hua Nan Financial präsentierte in der am 24.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,58 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hua Nan Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 TWD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,89 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 90,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,58 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at