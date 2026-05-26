Hua Nan Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hua Nan Financial stellte am 25.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,390 TWD je Aktie erzielt worden.

Hua Nan Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,84 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 80,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,58 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at