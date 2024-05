Hua Nan Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hua Nan Financial hat am 29.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0,370 TWD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 24,98 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 32,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hua Nan Financial 37,24 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at