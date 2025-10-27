Hua Xia Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hua Xia Bank präsentierte am 24.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,38 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Hua Xia Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,380 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,62 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 44,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at