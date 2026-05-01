Hua Xia Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hua Xia Bank hat am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,31 CNY gegenüber 0,320 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,54 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,49 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,320 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 23,77 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at