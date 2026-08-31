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31.08.2026 06:31:29
Hua Xia Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hua Xia Bank präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hua Xia Bank 0,340 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,30 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,88 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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