Huaan Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Huaan Securities hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Huaan Securities 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,98 Prozent auf 1,36 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at