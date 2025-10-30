Huaan Securities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Huaan Securities hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 0,090 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,54 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at