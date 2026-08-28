Huada Automotive Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Huada Automotive Technology hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 17,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at