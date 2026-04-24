Huadian Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Huadian Energy hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 722,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 708,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at