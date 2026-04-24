Huadian Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Huadian Energy hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Huadian Energy 5,01 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,16 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at