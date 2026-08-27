HuaDian Heavy Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HuaDian Heavy Industries präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat HuaDian Heavy Industries im vergangenen Quartal 2,95 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HuaDian Heavy Industries 2,36 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at