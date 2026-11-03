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03.11.2026 06:31:28
HuaDian Heavy Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HuaDian Heavy Industries hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte HuaDian Heavy Industries ebenfalls ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 2,31 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 13,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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