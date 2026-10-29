Huadian New Energy Group A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Huadian New Energy Group A hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Huadian New Energy Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,85 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 9,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at