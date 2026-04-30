Huadian Power International A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Huadian Power International A hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,14 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Huadian Power International A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huadian Power International A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,47 Milliarden CNY im Vergleich zu 26,58 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at