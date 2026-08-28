Huadian Power International A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Huadian Power International A hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Huadian Power International A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Huadian Power International A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,79 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 33,38 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at