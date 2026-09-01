Huafa Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Huafa Industrial ließ sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Huafa Industrial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Huafa Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,32 Prozent zurück. Hier wurden 14,99 Milliarden CNY gegenüber 19,30 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at