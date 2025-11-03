Huafa Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huafa Industrial ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Huafa Industrial die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 101,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,72 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,55 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at