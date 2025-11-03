Huafang: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Huafang hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 820,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 742,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

