Huafang stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Huafang hat am 20.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,29 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huafang -0,090 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 588,6 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 24,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Huafang 777,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,410 CNY. Im Vorjahr waren -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,93 Milliarden CNY, während im Vorjahr 2,92 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at