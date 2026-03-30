30.03.2026 06:31:29

Hualing Xingma Automobile (Group) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hualing Xingma Automobile (Group) stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,10 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hualing Xingma Automobile (Group) einen Umsatz von 1,14 Milliarden CNY eingefahren.

Hualing Xingma Automobile (Group) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,100 CNY je Aktie gewesen.

Hualing Xingma Automobile (Group) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,54 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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