Hualing Xingma Automobile (Group) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hualing Xingma Automobile (Group) ließ sich am 22.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hualing Xingma Automobile (Group) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite standen 1,82 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,53 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at