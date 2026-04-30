Hualing Xingma Automobile (Group) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hualing Xingma Automobile (Group) ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hualing Xingma Automobile (Group) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,01 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,31 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at