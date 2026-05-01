Huaneng Lancang River Hydropower A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Huaneng Lancang River Hydropower A hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Huaneng Lancang River Hydropower A im vergangenen Quartal 5,95 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Huaneng Lancang River Hydropower A 5,46 Milliarden CNY umsetzen können.

Huaneng Lancang River Hydropower A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,450 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,440 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Huaneng Lancang River Hydropower A 26,34 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,469 CNY und einen Umsatz von 27,10 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at