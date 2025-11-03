Huaneng Lancang River Hydropower A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Huaneng Lancang River Hydropower A präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,68 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,54 Milliarden CNY in den Büchern standen.

