Huaneng Lancang River Hydropower A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Huaneng Lancang River Hydropower A gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huaneng Lancang River Hydropower A 0,170 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,38 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 7,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at