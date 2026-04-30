Huaneng Lancang River Hydropower A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Huaneng Lancang River Hydropower A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Huaneng Lancang River Hydropower A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,76 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,38 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at