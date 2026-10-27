Huaneng Lancang River Hydropower A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Huaneng Lancang River Hydropower A veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,16 CNY. Im letzten Jahr hatte Huaneng Lancang River Hydropower A einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 7,96 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,68 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at