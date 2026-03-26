Huaneng Power International A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Huaneng Power International A hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,20 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,200 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 56,31 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,16 Milliarden CNY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,740 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huaneng Power International A 0,460 CNY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 228,41 Milliarden CNY, gegenüber 244,81 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 6,70 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,853 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 233,35 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at