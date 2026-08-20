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20.08.2026 06:31:29
Huaneng Power International A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Huaneng Power International A hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,270 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,04 Prozent auf 50,13 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 51,70 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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