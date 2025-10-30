Huaneng Power International A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Huaneng Power International A stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 60,94 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 65,59 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at