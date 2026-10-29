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29.10.2026 06:31:29
Huaneng Power International A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Huaneng Power International A gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY gegenüber 0,360 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 58,94 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,94 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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