Huaneng Power International A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Huaneng Power International A präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,89 Prozent auf 56,78 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,33 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at