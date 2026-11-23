NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 19:35:38
Huang sagt kommende Woche in Kongress-Ausschuss aus
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der überraschend zurückgeholte NVIDIA-Chef Jensen Huang wird sich kommende Woche Fragen von US-Senatoren stellen. Der Banken-Ausschuss kündigte eine öffentliche Anhörung mit Huang für den 3. Dezember an. Thema der Anhörung sollen Export-Kontrollen bei US-Chiptechnologie sein.
Huang war bereits vor einigen Tagen vorgeladen worden. Er war zurückgetreten, nachdem mindestens zwei außereheliche Affären bekannt wurden. Medienberichten zufolge wurde eine Geliebte von US-Sicherheitsbehörden verdächtigt, eine chinesische Spionin zu sein, und die andere war eine ihm unterstellte Top-Managerin von Nvidia.
Umstrittene Chiplieferungen nach China
Zudem kamen Fragen auf, was Huang über Chip-Lieferungen nach China in Umgehung von US-Verkaufsverboten gewusst haben könnte. US-Präsident Donald Trump, der nach eigenen Angaben eine zentrale Rolle bei Huangs Rückkehr spielte, wischte aber Sorgen mit Bezug auf die Nationale Sicherheit bereits vom Tisch. Die US-Regierung habe keine Hinweise auf ein Fehlverhalten Huangs, verkündete er.
Huang muss sich dennoch auf scharfe Fragen vor allem von Senatoren der Demokraten in dem Ausschuss einstellen. Nach dem Wahlsieg über Donald Trumps Republikaner bei der jüngsten Parlamentswahl werden die Demokraten zudem im Januar die Mehrheit in beiden Kongress-Kammern übernehmen und könnten weitere Untersuchungen anstrengen. Andererseits gab auch der republikanische Senator Pete Ricketts zu bedenken, dass Huangs Verhalten die Rückkehr in den Chefsessel in rechtfertige.
Aus der Ankündigung des Ausschusses ging zunächst nicht hervor, ob Huang unter Eid aussagen wird./so/DP/mis
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