NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.11.2026 18:05:02
Huang’s Actions Prompt Nvidia Board to Launch Investigation. Here’s What Investors Need to Know.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) chief Jensen Huang has become an international celebrity in recent years, on par with tech leaders like former Apple chief executive officer Steve Jobs or Microsoft's Bill Gates. This is because, like them, Huang is a visionary and led his company to tremendous gains. He recognized the artificial intelligence (AI) opportunity well before it took shape and positioned his company to benefit.
Huang, who founded Nvidia more than 30 years ago, shifted its focus from graphics processing units (GPUs) for the video gaming market to GPUs to serve AI. Today, Nvidia's chips still power video game graphics, but this part of the business is small, and more than 90% of the company's revenue comes from data center sales.
Nvidia's GPUs dominate the market, and its vast portfolio of AI products and services has generated record earnings quarter after quarter, prompting investors to pile into the stock. Over five years, it's soared more than 400%, and Nvidia's market value followed, making it the biggest publicly traded company.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18:01
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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18:01
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
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18:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.at)
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18:00
|Nvidia, CoreWeave, Applied Materials, AST SpaceMobile, Cisco - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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16:01
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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16:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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16:01
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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15:01
|MÄRKTE USA/Aktien auf Erholungskurs erwartet - Nvidia unter Druck (Dow Jones)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,38
|-5,30%