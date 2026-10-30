Huangshan Tourism Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Huangshan Tourism Development hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,96 Prozent auf 542,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 595,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at