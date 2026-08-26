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26.08.2026 06:31:28
Huangshan Tourism Development: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Huangshan Tourism Development hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 74,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,9 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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