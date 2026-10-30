Huangshan Tourism Development hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Huangshan Tourism Development hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Huangshan Tourism Development ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Huangshan Tourism Development 80,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 83,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at