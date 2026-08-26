Huangshan Tourism Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Huangshan Tourism Development hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,13 CNY gegenüber 0,120 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 570,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 537,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at