30.10.2025 06:31:28
Huangshan Tourism Development legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Huangshan Tourism Development hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.
Huangshan Tourism Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 595,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 577,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

