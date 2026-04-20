20.04.2026 06:31:29

Huangshan Tourism Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Huangshan Tourism Development präsentierte am 17.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Huangshan Tourism Development hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 72,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,060 USD. Im Vorjahr hatte Huangshan Tourism Development ebenfalls ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Huangshan Tourism Development im vergangenen Geschäftsjahr 292,56 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Huangshan Tourism Development 267,58 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen