Huangshan Tourism Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Huangshan Tourism Development präsentierte am 17.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Huangshan Tourism Development hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 72,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,060 USD. Im Vorjahr hatte Huangshan Tourism Development ebenfalls ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Huangshan Tourism Development im vergangenen Geschäftsjahr 292,56 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Huangshan Tourism Development 267,58 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at