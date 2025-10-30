Huangshan Tourism Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Huangshan Tourism Development präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Huangshan Tourism Development noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,19 Prozent auf 83,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

