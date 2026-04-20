Huangshan Tourism Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Huangshan Tourism Development äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 573,9 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Huangshan Tourism Development 519,3 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,400 CNY. Im letzten Jahr hatte Huangshan Tourism Development einen Gewinn von 0,430 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,10 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,93 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at